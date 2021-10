Grande Fratello Vip 2021 | undicesima puntata in diretta – Soleil vince il televoto e manda a rischio Raffaella

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 18 ottobre 2021) GF Vipper ilVipe qui su DavideMaggio.it nuovo appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. GF Vip: laminuto per minuto dell’21.45: Breve anteprima. 21.48: Signorini entra in studio e dà il via alla. Inquadrate le quattro donne al, il conduttore saluta le opinioniste, i concorrenti eliminati e i “vipponi” nella casa. 21.51: Le vip alsono in Mistery Room. Alfonso le stuzzica. Sophie sa di essere in nomination “per ...