Giudice tribuno Ma dov’è il Csm?

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Sconosciuto al grande pubblico, è invece nel pantheon dei miti ideologici dei no-vax e dei no-pass. È il magistrato Angelo Giorgianni, autore con il medico Pasquale Bacco del libro «Strage di Stato: le verità nascoste del Covid-19». Il filo conduttore del testo è il solito greve armamentario del negazionismo complottista: la pandemia sarebbe «uno strumento di ingegneria sociale che serve per realizzare un colpo di Stato globale», i vaccini «acqua di fogna che possono trasformare l’uomo in ogm». Ma c’è anche un passaggio che ferisce impunemente la nostra città e ogni conterraneo che abbia perso un parente a causa del coronavirus, quando gli autori scrivono che «il macabro scoop dei camion dell’Esercito che portavano le salme a Bergamo» è stata una messa in scena «per convincere la città dell’esistenza della peste». Come sappiamo, l’immagine ritrae invece camion in fila in via Borgo ...