Fedez compie gli anni e Chiara Ferragni gli fa un regalo da oltre 20mila euro

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di lunedì 18 ottobre 2021)l’aveva annunciato: “Per il compleanno di Fede ho preparato tante cose carine”. E le aspettative sono state pienamente rispettate. Anche in termini di esborso economico. Molto ricchi e grandi amanti del lusso, i due alzano l’asticella dei regali costosi occasione dopo occasione. Quando hai tanta disponibilità di soldi e vuoi stupire il tuo partner, spendi. Così ha fattoper il marito, che ha compiuto 32. L’influencer ha pensato a un cadeaux da sogno ma anche molto tenero. Dolcezza e querele in casa Ferragnez La mattinata in casa Ferragnez è iniziata con la torta, una creazione a più piani il cui tema erano… le querele.ne ha collezionate diverse neglie la moglie ha voluto celebrarlo ironicamente così. “Tanti auguri a me! ...