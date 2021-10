Elezioni Roma, Gualtieri conferma: “No M5S né lista Calenda in giunta” (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Grazie davvero, ai Romani e alle Romane per questo risultato significativo. Sono onorato per la fiducia”. Lo ha detto Roberto Gualtieri dal suo comitato elettorale a Portonaccio, mentre le ultime proiezioni sul ballottaggio alle Elezioni per il sindaco di Roma lo danno al 59,9%. “Ringrazio quelli che mi hanno votato, quelli che non mi hanno votato e quelli che non sono andati a votare. Sarò il sindaco di tutti, di tutta la città” ha sottolineato Gualtieri. Il ringraziamento è andato anche a Enrico Michetti “per il confronto civile”, a Carlo Calenda “per il contributo di idee” e alla sindaca uscente Virginia Raggi “per l’impegno e il lavoro fatto in questi anni”. conferma che i 5 Stelle non saranno in giunta? “Noi diciamo quello che ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Grazie davvero, aini e allene per questo risultato significativo. Sono onorato per la fiducia”. Lo ha detto Robertodal suo comitato elettorale a Portonaccio, mentre le ultime proiezioni sul ballottaggio alleper il sindaco dilo danno al 59,9%. “Ringrazio quelli che mi hanno votato, quelli che non mi hanno votato e quelli che non sono andati a votare. Sarò il sindaco di tutti, di tutta la città” ha sottolineato. Il ringraziamento è andato anche a Enrico Michetti “per il confronto civile”, a Carlo“per il contributo di idee” e alla sindaca uscente Virginia Raggi “per l’impegno e il lavoro fatto in questi anni”.che i 5 Stelle non saranno in? “Noi diciamo quello che ...

