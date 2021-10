Donna di Buccinasco denuncia | in casa c’è il cadavere di mia suocera morta da 2 anni

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Lanel novembre 2019. Ma del suo decesso si è saputo solo ora a quasi 2. Ha avvolto il corpo in sacchi di plastica. Li ha ricoperti di argilla e legno. A beneficiarne il figlio che ha continuato ad incassare la pensione da 1.700 euro al mese. Il cinquantenne diha murato la madre defunta nell’armadio della camera da letto. A fare la scoperta i Carabinieri a seguito di unapresentata presso una stazione in provincia di Pavia. Una, compagna di un milanese di 50, si era presentata dai militari dell’Arma e aveva dichiarato: c’è uninnostra. I militari hanno pensato ad un omicidio ma il corpo era lì dal novembre 2019. L’ottantenne èdue ...

