Colpo salvezza del Venezia, battuta la Fiorentina 1-0 (Di martedì 19 ottobre 2021) Vittoria preziosissima per il Venezia che riesce a battere la Fiorentina al Penzo 1-0. Gara molto equilibrata nella prima mezz`ora ma con poche occasioni da gol. La squadra di Zanetti passa in vantaggio al 36` con Aramu che sfrutta un assist di Henry. Nella ripresa il Venezia legittima il vantaggio con una gara accorta e di qualità. La Fiorentina non riesce a essere pericolosa e nel finale perde anche Sottil per doppio giallo. Il Venezia sale a 8 punti, la Fiorentina resta a 12Risultati (ottava giornata), Spezia-Salernitana 2-1, Lazio-Inter 3-1, Milan-Hellas Verona 3-2, Cagliari-Sampdoria 3-1, Empoli-Atalanta 1-4, Genoa-Sassuolo 2-2, Udinese-Bologna 1-1, Napoli-Torino 1-0, Juventus-Roma 1-0, Venezia-Fiorentina 1-0.Classifica: Napoli, 24, Milan 22, ...

