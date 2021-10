Champions League, le designazioni arbitrali di Juve e Atalanta (Di lunedì 18 ottobre 2021) Mercoledì sera, alle ore 21, scenderanno in campo Juventus e Atalanta per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. I bianconeri affronteranno in trasferta lo Zenit, mentre i nerazzurri, sempre fuori casa, se la vedranno con il Manchester United. Di seguito le designazioni arbitrali. Zenti-Juve La Uefa ha designato lo svizzero Sandro Scharer come arbitro di Zenit-Juventus. Assistenti i connazionali Stephane De Almeida e Bekim Zogaj, Alain Bieri quarto ufficiale; al Var il tedesco Bastian Dankert, lo svizzero Fedayi San all’Avar. Manchester United-Atalanta La Uefa ha designato il polacco Szymon Marciniak come arbitro della sfida tra Manchester United e Atalanta. Assistenti i connazionali Pawel ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 18 ottobre 2021) Mercoledì sera, alle ore 21, scenderanno in campontus eper la terza giornata della fase a gironi di. I bianconeri affronteranno in trasferta lo Zenit, mentre i nerazzurri, sempre fuori casa, se la vedranno con il Manchester United. Di seguito le. Zenti-La Uefa ha designato lo svizzero Sandro Scharer come arbitro di Zenit-ntus. Assistenti i connazionali Stephane De Almeida e Bekim Zogaj, Alain Bieri quarto ufficiale; al Var il tedesco Bastian Dankert, lo svizzero Fedayi San all’Avar. Manchester United-La Uefa ha designato il polacco Szymon Marciniak come arbitro della sfida tra Manchester United e. Assistenti i connazionali Pawel ...

Advertising

acmilan : ?? Special offer, seize the chance! Tickets to both Torino and Porto at San Siro starting from just €44! ?? ?? Prim… - DilettaLeotta : Women’s Champions League @DAZN_IT siamo una squadra fortissimA!!! ?????? - DAZN_IT : Fare squadra, con divertimento e orgoglio ???? Segui tutta la UEFA Women's Champions League LIVE su DAZN e sul canal… - sportli26181512 : Kickest - Milan, i numeri straordinari di Bennacer contro il Verona: Un'altra partita fenomenale in mediana per Ism… - AlexMarinuzzi91 : Un tabellone del genere neanche la Champions League l’ha mai avuto. Dr. Helmut Alzheimer e gli Svizzeri grandi favo… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Liga spagnola, Real Sociedad in vetta alla classifica. Il Barça abbatte il Valencia Il Barcellona ha strappato tre punti importanti in casa contro il Valencia, mentre il Villarreal rivale dell'Atalanta in Champions League è caduto tra le mura amiche contro l'Osasuna. Bene il Rayo ...

Porto - Milan, Giroud favorito ma occhio a Zlatan... Ultimo allenamento dei rossoneri a Milanello alla vigilia della partita di Champions contro il Porto. Le ultime dal nostro inviato Stefano Cantalupi

Champions League, Scharer designato per Zenit-Juve Corriere dello Sport Champions League, Porto-Milan: ecco come arrivano i portoghesi al match Martedì sera il Porto di Sergio Conceicao affronterà il Milan in Champions League Sarà un vero e proprio spareggio da dentro o fuori la partita di martedì sera tra Porto e Milan. Le due formazioni sce ...

Liga spagnola, Real Sociedad in vetta alla classifica. Il Barça abbatte il Valencia I biancoblu battono il Maiorca e sono primi in attesa del Real Madrid. I blaugrana vincono al Camp Nou contro il Valencia ...

Il Barcellona ha strappato tre punti importanti in casa contro il Valencia, mentre il Villarreal rivale dell'Atalanta inè caduto tra le mura amiche contro l'Osasuna. Bene il Rayo ...Ultimo allenamento dei rossoneri a Milanello alla vigilia della partita dicontro il Porto. Le ultime dal nostro inviato Stefano CantalupiMartedì sera il Porto di Sergio Conceicao affronterà il Milan in Champions League Sarà un vero e proprio spareggio da dentro o fuori la partita di martedì sera tra Porto e Milan. Le due formazioni sce ...I biancoblu battono il Maiorca e sono primi in attesa del Real Madrid. I blaugrana vincono al Camp Nou contro il Valencia ...