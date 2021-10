Catania, Di Marzio in tackle: “Un club serio caccerebbe Baldini all’istante” (Di lunedì 18 ottobre 2021) L'ex tecnico di Catania e Palermo, nonché attualmente noto e stimato consulente di mercato su scala internazionale, Gianni Di Marzio, è entrato a gamba tesa dopo le dichiarazioni rilasciate ieri dal tecnico della compagine etnea, Francesco Baldini Leggi su mediagol (Di lunedì 18 ottobre 2021) L'ex tecnico die Palermo, nonché attualmente noto e stimato consulente di mercato su scala internazionale, Gianni Di, è entrato a gamba tesa dopo le dichiarazioni rilasciate ieri dal tecnico della compagine etnea, Francesco

Advertising

Mediagol : Catania, Di Marzio in tackle: “Un club serio caccerebbe Baldini all’istante” - zazoomblog : Catania Di Marzio a ISP: “Baldini come Ponzio Pilato. Una società seria l’avrebbe... - #Catania #Marzio #“Baldini… - ILOVEPACALCIO : «Baldini come Ponzio Pilato. Una società seria l’avrebbe cacciato» Catania, l'attacco di Gianni Di Marzio - Ilovepa… - ILOVEPACALCIO : «Baldini come Ponzio Pilato. Una società seria l’avrebbe cacciato» Catania, l'attacco di Gianni Di Marzio - Ilovepa… -