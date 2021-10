Calcio: Torino, lesione del menisco per Mandragora (Di lunedì 18 ottobre 2021) Torino, 18 ott. - (Adnkronos) - "Gli accertamenti clinici e strumentali cui è stato sottoposto Rolando Mandragora, uscito ieri anzitempo nella partita contro il Napoli, hanno evidenziato una lesione del menisco interno del ginocchio destro che verrà sottoposta a valutazione chirurgica nei prossimi giorni". Così il Torino in una nota pubblicata sul sito ufficiale. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021), 18 ott. - (Adnkronos) - "Gli accertamenti clinici e strumentali cui è stato sottoposto Rolando, uscito ieri anzitempo nella partita contro il Napoli, hanno evidenziato unadelinterno del ginocchio destro che verrà sottoposta a valutazione chirurgica nei prossimi giorni". Così ilin una nota pubblicata sul sito ufficiale.

