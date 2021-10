All Blacks in lutto: Sean Wainui muore a 25 anni in un incidente stradale (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma – lutto per gli All Blacks, è morto Sean Wainui. Il giocatore è deceduto a 25 anni nella notte italiana, in seguito ad un incidente stradale avvenuto vicino a Tauranga, nell’Isola del Nord della Nuova Zelanda. Il ricordo su twitter di Brad Weber, capitano e compagno di squadra di Wainui nei Chiefs, e mediano di mischia degli All Blacks: “Non riesco a trovare le parole per esprimere il dolore che provo. Sean non se lo meritava. Il prossimo primo giorno farà male entrare al centro di allenamento e non vederti lì. Riposa in pace fratello”. (fonte Adnkronos) We are heartbroken right now. Sean, you were an inspiration and will never be forgotten. We extend all of our strength and aroha to your friends ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma –per gli All, è morto. Il giocatore è deceduto a 25nella notte italiana, in seguito ad unavvenuto vicino a Tauranga, nell’Isola del Nord della Nuova Zelanda. Il ricordo su twitter di Brad Weber, capitano e compagno di squadra dinei Chiefs, e mediano di mischia degli All: “Non riesco a trovare le parole per esprimere il dolore che provo.non se lo meritava. Il prossimo primo giorno farà male entrare al centro di allenamento e non vederti lì. Riposa in pace fratello”. (fonte Adnkronos) We are heartbroken right now., you were an inspiration and will never be forgotten. We extend all of our strength and aroha to your friends ...

