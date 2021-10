Tu Si Que Vales: Belen batte Milly Carlucci (Di domenica 17 ottobre 2021) Prima grande sfida televisiva per Tu Si Que Vales. Il programma del sabato sera di Canale 5, condotto da Belen Rodriguez, ha dovuto fare i conti con la concorrenza di Ballando con Le Stelle di Milly Carlucci, iniziato proprio ieri sera. Belen e la sua squadra, però, hanno battuto Rai 1! Grande sfida ieri sera per Tu Si Que Vales. Lo show del sabato sera di Canale 5 Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 17 ottobre 2021) Prima grande sfida televisiva per Tu Si Que. Il programma del sabato sera di Canale 5, condotto daRodriguez, ha dovuto fare i conti con la concorrenza di Ballando con Le Stelle di, iniziato proprio ieri sera.e la sua squadra, però, hanno battuto Rai 1! Grande sfida ieri sera per Tu Si Que. Lo show del sabato sera di Canale 5 Articolo completo: dal blog SoloDonna

