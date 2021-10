Tevere Day | a Roma il primo “palio fluviale” | vince la canoa chi raccoglie più rifiuti

(Di domenica 17 ottobre 2021)– La Rete di Clean Up Italia organizza il 1°Domenica 17 Ottobre 2021 in occasione delDay in coordinamento con la Discesa Internazionale del Fiumee con il supporto di UISP Acquaviva e Centro Outdoor Wild Lake. Ben 8 equipaggi di canoe canadesi composte da tre volontari ciascuna si sfideranno nella raccolta diantropici plastici nel percorso che va dal Ponte della Musica fino a Ponte Testaccio, con tappa sotto Castel Sant’Angelo. Ilè realizzato in collaborazione della 42a edizione della Discesa Internazionale del, l’evento itinerante che percorre la valle deldall’Umbria fino al mare in diverse tappe in, in bici ed a piedi, che per il 2021 ha avuto ...

Domenica tantissime iniziative (sportive e culturali) sulle sponde del fiume in occasione di; per non parlare poi del Romaeuropa festival , dove vanno in scena le nuove tendenze della ...La Rete di Clean Up Italia organizza il 1° Palio Fluviale Domenica 17 Ottobre 2021 in occasione delin coordinamento con la Discesa Internazionale del Fiumee con il supporto di UISP Acquaviva e Centro Outdoor Wild Lake. 8 equipaggi di canoe canadesi composte da tre volontari ...100 appuntamenti tra cultura, musica, sport e ambiente. Queste le iniziative in calendario per la giornata di domenica 17 ottobre che vede il ‘biondo’ di Roma protagonista nell’ambito della terza ediz ...Tornato attivo l'attracco che migliora l’accessibilità anche alle aree archeologiche, diventate un ricco sistema e raggiungibili anche in bicicletta.