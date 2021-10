Sampdoria | D’Aversa e quell’incontro con Ferrero | «Vi spiego tutto»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 17 ottobre 2021) Robertofa chiarezza sull’incontro a Milano con il presidente dellaMassimoL’incontro traa Milano è un preannuncio di un esonero per l’allenatore della? A margine della conferenza stampa del tecnico, l’ex Parma ha spiegato come mai ci sia stata questa chiacchierata. A riportarlo è il Secolo XIX. INCONTRO – «Dal mio punto di vista è stata fraintesa per un problema comunicativo interno nostro. È finita con il passare come un appuntamento improvviso, mentre si trattava di un incontro tecnico già programmato. È stato solo un invito a pranzo del presidente che quel giorno era già a Milano per l’assemblea di Lega» L'articolo proviene da Calcio News 24.