Rally | Elfyn Evans | “Sappiamo che tutto può succedere a Monza”

(Di domenica 17 ottobre 2021)ha concluso al secondo posto ildi Spagna, penultimo atto del FIA WRC 2021. Il portacolori di Toyota ha portato a -17 il proprio ritardo dal francese Sebastien Ogier che ha concluso al quarto posto l’evento iberico.si deciderà all’ACIche come nel 2020 sancirà la fine della lotta tra i due compagni di box. Il gallese ha rilasciato a ‘Motorsport.com’ alla chiusura del round di Salou: “Penso che il titolo sia ancora in gioco, è una una situazione molto simile all’anno scorso. La differenza più grande e che devo inseguire e non difendermi”. Il britannico ha continuato dicendo: “chepuò, ma sono consapevole che Seb è un ragazzo piuttosto intelligente. Abbiamo ben chiaro cosa ...

Questa la classifica finale del 56°Catalunya: 1° Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Wrc) B - B in 2.34'11'8 2°Evans - Scott Martin (Toyota Yaris Wrc) GB - GB a 24'1 3° ...Il tutto mentre il redde rationem per la gloria mondiale tra Sébastien Ogier edEvans è rinviata alla gara che concluderà il campionato, ovvero l'ACIMonza di novembre.di Spagna, ...SALOU – Il mondiale di rally è ancora aperto grazie alle Hyundai i20 coupé di Thierry Neuville e Dani Sordo. Il belga ha vinto il Rally di Catalogna per la seconda ...Nell’ultima giornata di gara in Catalogna ha preferito adottare un approccio cauto per evitare di buttare via tutto e ha fatto bene. Senza correre rischi Thierry Neuville si è aggiudicato un rally amm ...