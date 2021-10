Napoli unico in Europa, De Laurentiis lo celebra sui social (Di domenica 17 ottobre 2021) Napoli - Orgoglio azzurro. È quello espresso da Aurelio De Laurentiis dopo la vittoria conquistata allo stadio ' Maradona ' contro il Torino dal suo Napoli , unica squadra a punteggio pieno nei top 5 ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 17 ottobre 2021)- Orgoglio azzurro. È quello espresso da Aurelio Dedopo la vittoria conquistata allo stadio ' Maradona ' contro il Torino dal suo, unica squadra a punteggio pieno nei top 5 ...

Advertising

hillborn77 : E quando c’è il Napoli in campo Fortissimo batte il mio cuor La voce mi trema e son certo Che il Napoli è il mio un… - CalcioPillole : Maledizione dagli undici metri per il capitano del #Napoli: è l'unico in #Europa ad aver fallito già tre rigori in… - sportli26181512 : #Napoli unico in Europa, #DeLaurentiis lo celebra sui social: Solo gli azzurri di Spalletti a punteggio pieno nei m… - IlBuonFabio : @MarcoElliottOUT Ma no, nessuna competenza, non voglio prendermi “meriti” che non ho. L’unico merito al max è quell… - Ruggero1991 : RT @Francesclol: A sinistra non si poteva costruire per l'evidente mismatch fisico tra Mario Rui e Singo, centralmente Fabian marcato a uom… -