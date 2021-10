LIVE Veneto Classic 2021 in DIRETTA: Trentin cade! Battistella rimane da solo in testa (Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO DELLE NAZIONI I favoriti del Veneto Classic 2021 16.23 Da grande professionista Matteo Trentin ha ripiegato e si è messo a disposizione di Ulissi e della squadra. 16.22 Ulissi, Rochas e Restrepo, grazie al lavoro di Trentin, si sta riavvicinando su Battistella. 16.20 Il corridore della UAE-Emirates ha toccato la ruota di Battistella ed è volato per terra in salita! Ripreso dal gruppo dietro, si mette a tirare per i compagni di squadra. 16.19 CADEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!! CADE MATTEO Trentin!!!!!! CHE DISTRAZIONE!!! 16.18 Foratura per Vincenzo Albanese! Davvero sfortunato l’uomo della Eolo-Kometa che ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA CRONOMETRO DELLE NAZIONI I favoriti del16.23 Da grande professionista Matteoha ripiegato e si è messo a disposizione di Ulissi e della squadra. 16.22 Ulissi, Rochas e Restrepo, grazie al lavoro di, si sta riavvicinando su. 16.20 Il corridore della UAE-Emirates ha toccato la ruota died è volato per terra in salita! Ripreso dal gruppo dietro, si mette a tirare per i compagni di squadra. 16.19 CADEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!! CADE MATTEO!!!!!! CHE DISTRAZIONE!!! 16.18 Foratura per Vincenzo Albanese! Davvero sfortunato l’uomo della Eolo-Kometa che ...

Advertising

rossatomirko : RT @Bardiani_CSF: ????? ???? Veneto Classic meno di un'ora al via. La squadra sarà orfana di Filippo Fiorelli fermato dalla febbre. ?? ?? 5 gli… - zazoomblog : LIVE Veneto Classic 2021 in DIRETTA: sette uomini in testa alla corsa gruppo a 2’40” e in rimonta - #Veneto… - zazoomblog : LIVE Veneto Classic 2021 in DIRETTA: sette uomini in testa alla corsa gruppo a 2’30” e in rimonta - #Veneto… - raibobo : #LIVE Siamo in diretta su #SNWsport con #TopGol. Dalle 15.15 viviamo assieme le emozioni dei campi di #Veneto e… - sportnelweb : #LIVE Siamo in diretta su #SNWsport con #TopGol. Dalle 15.15 viviamo assieme le emozioni dei campi di #Veneto e… -