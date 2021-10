Il cacciatore 3 anticipazioni | Nascerà qualcosa di importante in questa stagione

(Di domenica 17 ottobre 2021) Arrivano le nuovede Il3. Francesco Montanari afferma: “Indi” Sono finalmente arrivate ledella nuovade “Il”. La serie tv con Francesco Montanari è ormai alla sua terzae promette grandissimi colpi di scena e rocambolesche avventure per i protagonisti della fiction. L'articolo proviene da Leggilo.org.

cacciatore anticipazioni

Il Cacciatore 3, trama e cast. Francesco Montanari anticipa: "La terza stagione è quella di svolta per Saverio Barone" Mancano pochi giorni al ritorno de ...Anticipazioni Il cacciatore 3, trama 1^ puntata: Saverio Barone di fronte a una difficile scelta Si era chiusa con l'addio della moglie Giada, che aveva ...