Green pass: due arresti e denunce per corteo Milano (Di domenica 17 ottobre 2021) Due persone sono state arrestate per resistenza a pubblico ufficiale al termine della manifestazione di ieri a Milano contro il Green pass che ha visto la partecipazione di numerose migliaia di ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 17 ottobre 2021) Due persone sono state arrestate per resistenza a pubblico ufficiale al termine della manifestazione di ieri acontro ilche ha visto la partecipazione di numerose migliaia di ...

RobertoBurioni : Considerato che ieri c’è stato un aumento dei certificati di malattia del 23% possiamo affermare che molti dei comb… - borghi_claudio : Torno a ripetere la domanda anche ai pro green pass. Adesso abbiamo il green pass anche per andare in bagno e quind… - NicolaPorro : L'ideatore del lasciapassare sanitario ha un nome e un cognome...?? - gogo_gogy : RT @magdicristiano: Tutti uniti, vaccinati e non vaccinati, per l’abolizione del Green Pass. Ma senza barattare perché è un atto dovuto, se… - dadida_1 : RT @Davide: Che dire di questo striscione dei No Green Pass apparso alla manifestazione di Milano? -