Ginnastica ritmica | le Farfalle firmano l’en-plein in World Challenge Cup Tre podi per Baldassarri e Agiurgiuculese

(Di domenica 17 ottobre 2021) Lenon si sono saziate del trionfo ottenuto ieri nel concorso generale e hanno voluto chiudere in bellezza la tappa dellaCup diandata in scena a Cluj-Napoca (Romania). L’Italia, capace di conquistare la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, si è replicata nelle Finali di Specialità, vincendo a mani basse le due gare: 47.650 con le cinque palle (davanti a Germania e Francia, rispettivamente ferme a 40.450 e 35.250), 45.600 con i tre cerchi e quattro clavette (precedendo Germania con 40.800 e Finlandia con 36.000). Un bel fine settimane per le azzurre, che si possono così presentare con ottimismo ai Mondiali, in programma a Kitakyushu (Giappone) dal 27 al 31 ottobre. In quell’occasione, però, Alessia Maurelli e compagne dovranno fronteggiare tutte ...

Si è conclusa quest'oggi, con le finali di specialità per attrezzo, la World Challenge Cup di ginnastica ritmica, in scena nel weekend a Cluj Napoca, in Romania. La Squadra Nazionale e le individualiste azzurre chiudono l'ultimo appuntamento internazionale, prima del Campionato Mondiale di Kitakyushu. Le Farfalle non si sono saziate del trionfo ottenuto ieri nel concorso generale e hanno voluto chiudere in bellezza la tappa della World Challenge Cup di ginnastica ritmica andata in scena a Cluj-Napoca.