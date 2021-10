Fuochi d’artificio in strada. Arrestato 41enne (Di domenica 17 ottobre 2021) Questa volta è andata male ad un tarantino di 41 anni che nella serata di ieri ha ben pensato di festeggiare un parente appena scarcerato, con l’accensione di una batteria di Fuochi d’artificio, davanti l’Ospedale SS. Annunziata proprio nelle vicinanze dell’abitazione di quest’ultimo. Ad assistere alla scena un funzionario della Questura di Taranto che libero dal servizio transitava in auto da quelle parti. Il poliziotto ha avuto la prontezza di filmare l’accaduto, di annotare la targa dell’auto sulla quale il 41enne si è allontanato ed ha fornito tutte le informazioni necessarie alla Sala Operativa 113 della Questura. Il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dopo aver acquisito tutte le notizie, ha impiegato pochissimo tempo per rintracciare l’uomo presso il suo domicilio, con ancora indosso gli ... Leggi su tarantinitime (Di domenica 17 ottobre 2021) Questa volta è andata male ad un tarantino di 41 anni che nella serata di ieri ha ben pensato di festeggiare un parente appena scarcerato, con l’accensione di una batteria di, davanti l’Ospedale SS. Annunziata proprio nelle vicinanze dell’abitazione di quest’ultimo. Ad assistere alla scena un funzionario della Questura di Taranto che libero dal servizio transitava in auto da quelle parti. Il poliziotto ha avuto la prontezza di filmare l’accaduto, di annotare la targa dell’auto sulla quale ilsi è allontanato ed ha fornito tutte le informazioni necessarie alla Sala Operativa 113 della Questura. Il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dopo aver acquisito tutte le notizie, ha impiegato pochissimo tempo per rintracciare l’uomo presso il suo domicilio, con ancora indosso gli ...

