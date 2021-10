Calciomercato Juventus | dall’Atalanta può arrivare un rinforzo per la fascia

(Di domenica 17 ottobre 2021) Stando a quanto riferito da TuttoAtalanta.com, la società bergamasca starebbe sondando il mercato già da qualche settimana per ovviare alla probabile partenza di Robin Gosens, pedina diventata ormai fondamentale nello scacchiere di mister Gian Piero Gasperini. LEGGI ANCHE:, Lucca: “A fifa scelgo i bianconeri, ma Ibra è il mio idolo” Tra i nomi che circolano per la Dea c’è quello di Carlos Augusto, terzino classe 1999 in forza da due anni al Monza in Serie B, del quale si parla un gran bene. Ad ogni modo, Gosens sarebbe uno degli obiettivi per lasinistra dellache, già da gennaio, potrebbe tentare l’affondo decisivo, presentando un’offerta ufficiale all’Atalanta. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

Advertising

Fantacalcio : Clamoroso Ihattaren, non tornerà alla Sampdoria: furia Juventus e Raiola - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #JuventusRoma #SerieA ?? - cicciojumped3 : RT @Fantacalcio: Clamoroso Ihattaren, non tornerà alla Sampdoria: furia Juventus e Raiola - DiMarzio : La #Roma, la #Juventus e tanti ricordi. E quella chiamata del #ManCity... - calciomercatoit : ? #JuventusRoma - #Allegri pronto ad affidarsi a #Kean -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

I SINGOLI - Escludendo la sua attuale squadra, la, Federico Chiesa ha nella Roma l'avversaria che ha affrontato più volte in Serie A senza mai trovare il gol o l'assist (sei incontri). ...Escludendo la sua attuale squadra, la, Federico Chiesa ha nella Roma l'avversaria che ha affrontato più volte in Serie A senza mai trovare il gol o l'assist (sei incontri).Juve-Roma sul campo, ma anche in sede di calciomercato: il tecnico dei giallorossi, Jose Mourinho, risponde ad Allegri con lo scambio È tutto pronto per la super sfida di questa domenica di Serie A. A ...Tutto pronto per Juventus-Roma e in molti si chiedono se tra le fila dei bianconeri ci sono giocatori diffidati che in caso di nuova ammonizione andrebbero a saltare la partita successiva, un altro bi ...