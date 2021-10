Berlusconi a ‘Libero’: “Eroe è chi blocca un treno per Auschwitz, non un porto per il green pass” (Di domenica 17 ottobre 2021) MILANO – Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, in un’intervista rilasciata a ‘Libero’, esprime una posizione chiara e netta sulle proteste di questi giorni da parte dei No pass: “Eroe è chi blocca un treno per Auschwitz, non un porto per il green pass”. I contrari al certificato verde “per fortuna sono pochi, anche se rumorosi. Il green pass e l’obbligo vaccinale per alcune categorie sono strumenti di tutela della vita e della libertà. Grazie ai vaccini stiamo tornando verso una vita normale. Hanno una strana idea di libertà coloro che pensano di avere il diritto di contagiare gli altri”. Infine, sui tamponi gratuiti, l’ex premier afferma: “Non vedo perché la scelta di chi non ... Leggi su lopinionista (Di domenica 17 ottobre 2021) MILANO – Il leader di Forza Italia Silvio, in un’intervista rilasciata a, esprime una posizione chiara e netta sulle proteste di questi giorni da parte dei No: “è chiunper, non unper il”. I contrari al certificato verde “per fortuna sono pochi, anche se rumorosi. Ile l’obbligo vaccinale per alcune categorie sono strumenti di tutela della vita e della libertà. Grazie ai vaccini stiamo tornando verso una vita normale. Hanno una strana idea di libertà coloro che pensano di avere il diritto di contagiare gli altri”. Infine, sui tamponi gratuiti, l’ex premier afferma: “Non vedo perché la scelta di chi non ...

