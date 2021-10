Allegri “dà ragione” a Mourinho | a Dazn la dichiarazione a sorpresa

Advertising

Alberto40321 : Quando dicono che #Allegri è bravo a vincere le partite sporche, hanno ragione. Oggi ne ha vinto una sporca. Più sporca di così…… - GianVand : RT @GiuSette7: Szczesny, altri 2 punti guadagnati da lui. Ancora una volta ha avuto ragione Allegri. - GiuSette7 : Szczesny, altri 2 punti guadagnati da lui. Ancora una volta ha avuto ragione Allegri. - sciantokescia : @agostinomela Credo Tu abbia ragione. Il paradosso sta nel fatto che Allegri non piace alla gran parte dei tifosi juventini! - biramoni : @FutbolDaltonico @juventusfc Ha ragione Allegri,ci vuole calma, sono loro che devono pareggiare e noi facendo girar… -

Ultime Notizie dalla rete : Allegri ragione

Alla squadra di Massimilianobasta la rete di Kean nel primo tempo, su assist di De Sciglio, per aversulla formazione giallorossa. I capitolini hanno avuto numerose occasioni per ...Belen Rodriguez ha commentato il post della Chiatti in modo molto chiaro: " Ben detto amica mia, hai perfettamente". Massimilianoinvece si è trincerato dietro un no comment: "Di ...L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN dopo la vittoria della sua squadra contro la Roma nella partita valevole per l'ottava ...Grazie a questo successo la Juve sale al quinto posto a quota 14 punti, insieme a Lazio e Atalanta, ad una sola lunghezza dai giallorossi. Nel finale palleggio sterile della Roma, la difesa della Juve ...