Udinese, Gotti: «Vogliamo alzare il livello della squadra, speriamo nella spinta dei tifosi» (Di sabato 16 ottobre 2021) L’allenatore dell’Udinese Luca Gotti ha parlato alla vigilia della partita contro il Bologna Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Udinese Tv in vista della partita contro il Bologna. ALZARA IL livello – «Abbiamo lavorato tanto e l’obiettivo generale è quello di alzare il livello della squadra. Questo vale dal punto di vista atletico, tecnico, tattico e mentale: ogni giorno ci deve essere un piccolo mattoncino da aggiungere e questi momenti di sosta possono essere particolarmente fertili per questo». spinta DEI tifosi – «La spinta del pubblico è importante. Dobbiamo essere bravi con il nostro atteggiamento a ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 ottobre 2021) L’allenatore dell’Lucaha parlato alla vigiliapartita contro il Bologna Luca, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni diTv in vistapartita contro il Bologna. ALZARA IL– «Abbiamo lavorato tanto e l’obiettivo generale è quello diil. Questo vale dal punto di vista atletico, tecnico, tattico e mentale: ogni giorno ci deve essere un piccolo mattoncino da aggiungere e questi momenti di sosta possono essere particolarmente fertili per questo».DEI– «Ladel pubblico è importante. Dobbiamo essere bravi con il nostro atteggiamento a ...

