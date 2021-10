[SWITCH] Rilasciato Moonlight Switch v0.10 (Di sabato 16 ottobre 2021) Lo sviluppatore XITRIX ha Rilasciato un nuovo aggiornamento di Moonlight Switch con la nuova versione 0.10. Moonlight Switch (disponibile anche su PSVITA) è un port di Moonlight ,l’implementazione client open source di NVIDIA GameStream che ti consente di trasmettere in streaming la tua raccolta di giochi e app dal tuo PC compatibile con GameStream a un altro dispositivo. Caratteristiche: Supporto per la risoluzione 720p e 1080p Supporto per le modalità a 30 e 60 fps Bitrate di streaming configurabile Ricerca host in rete locale Sovrapposizione di gioco con diverse opzioni, tieni premuto il pulsante “+” per 3 secondi per aprirlo Supporto per tastiera su schermo, tocca con 3 dita sullo schermo per aprirlo, scorri ovunque al di fuori di esso per ... Leggi su gamesandconsoles (Di sabato 16 ottobre 2021) Lo sviluppatore XITRIX haun nuovo aggiornamento dicon la nuova versione 0.10.(disponibile anche su PSVITA) è un port di,l’implementazione client open source di NVIDIA GameStream che ti consente di trasmettere in streaming la tua raccolta di giochi e app dal tuo PC compatibile con GameStream a un altro dispositivo. Caratteristiche: Supporto per la risoluzione 720p e 1080p Supporto per le modalità a 30 e 60 fps Bitrate di streaming configurabile Ricerca host in rete locale Sovrapposizione di gioco con diverse opzioni, tieni premuto il pulsante “+” per 3 secondi per aprirlo Supporto per tastiera su schermo, tocca con 3 dita sullo schermo per aprirlo, scorri ovunque al di fuori di esso per ...

