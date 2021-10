Roma, tifoso 86enne a Trigoria: “Talloniere artigianali per far giocare Abraham contro la Juve” (Di sabato 16 ottobre 2021) Tammy Abraham giocherà contro la Juventus? Probabilmente lo scopriremo solamente domenica sera con la formazione ufficiale. Fatto sta che i giallorossi le stanno provando davvero tutte per far sì che l’attaccante inglese sia a disposizione di Mourinho. Dita incrociate anche da parte dei tifosi: alcuni sperano, altri invece hanno deciso di passare all’azione. E’ il caso di un uomo di 86 anni, che si è presentato a Trigoria facendo una proposta inusuale allo staff medico: “Ho preparato delle Talloniere artigianali che consentiranno ad Abraham di esserci contro la Juventus“. A riportarlo è ‘Il Corriere dello Sport‘. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) Tammygiocheràlantus? Probabilmente lo scopriremo solamente domenica sera con la formazione ufficiale. Fatto sta che i giallorossi le stanno provando davvero tutte per far sì che l’attaccante inglese sia a disposizione di Mourinho. Dita incrociate anche da parte dei tifosi: alcuni sperano, altri invece hanno deciso di passare all’azione. E’ il caso di un uomo di 86 anni, che si è presentato afacendo una proposta inusuale allo staff medico: “Ho preparato delleche consentiranno addi essercilantus“. A riportarlo è ‘Il Corriere dello Sport‘. SportFace.

