Record Green pass | venerdì ne sono stati emessi 867mila

(Di sabato 16 ottobre 2021) Giornataieri per l’emissione di, in coincidenza con l’entrata in vigore dell’obbligo per i lavoratori:867.039. Il giorno precedente erano860.094, altro picco. L’impennata di questi due giorni si deve alla grande quantità di certificazioni a seguito di tamponi: ieri653.827; quelli da vaccinazioneinvece 208.831; da guarigione 4.381. Ancora molto alto il numero di tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia:472.535 secondo i dati del ministero della Salute, in lieve calo rispetto aldi ieri quando furono 506.043. Il tasso di positività è allo 0,6%, pressoché stabile rispetto allo 0,5% di ...

In Liguria ci sono 64 nuovi positivi al Covid a fronte di 12.339 tamponi antigenici rapidi e 2.830 tamponi molecolari, 15.169 tamponi nelle ultime 24 ore, un vero record. Il maggior numero di nuovi co ...