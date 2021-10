Pordenone: mister Massimo Rastelli esonerato, ipotesi Tedino (Di sabato 16 ottobre 2021) Massimo Rastelli non è più l’allenatore del Pordenone. Dopo la sconfitta interna contro la Ternana, il presidente Mauro Lovisa, ha comunicato l’esonero del tecnico. L’annuncio è arrivato dal numero uno del Pordenone, unico ad intervenire a nome della società, nel corso della conferenza stampa al termine della sfida Pordenone-Ternana. Ora si cerca un sostituto per la panchina: il nome più gettonato, come rivelato dallo stesso presidente, è Bruno Tedino. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021)non è più l’allenatore del. Dopo la sconfitta interna contro la Ternana, il presidente Mauro Lovisa, ha comunicato l’esonero del tecnico. L’annuncio è arrivato dal numero uno del, unico ad intervenire a nome della società, nel corso della conferenza stampa al termine della sfida-Ternana. Ora si cerca un sostituto per la panchina: il nome più gettonato, come rivelato dallo stesso presidente, è Bruno. SportFace.

