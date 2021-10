Milan, Pioli: «Non sono stupito dalla rimonta. Dobbiamo migliorare» (Di sabato 16 ottobre 2021) Stefano Pioli ha parlato a Dazn nel post partita di Milan Verona. Ecco le parole del tecnico rossonero dopo il successo Stefano Pioli ha parlato a Dazn dopo il successo del Milan sul Verona. Ecco le sue dichiarazioni. CARATTERE – «Questa squadra crede in quello che fa e ci mette tutto per finire al meglio le partite. Gli sguardi dei giocatori erano gli sgaurdi giusti. Non sono stupito. Nonostante tante assenze ho tante scelte, anche se Dobbiamo migliorare e farci trovare pronti». VERONA – «Il Verona è stato aggressivo, ci ha concesso solo la palla lunga, dovevamo esser più bravi a giocare più dal basso, siamo stati poco dinamici e troppo lontani da Olivier, quando il Verona è calato come è normale che fosse siamo riusciti a fare il nostro ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Stefanoha parlato a Dazn nel post partita diVerona. Ecco le parole del tecnico rossonero dopo il successo Stefanoha parlato a Dazn dopo il successo delsul Verona. Ecco le sue dichiarazioni. CARATTERE – «Questa squadra crede in quello che fa e ci mette tutto per finire al meglio le partite. Gli sguardi dei giocatori erano gli sgaurdi giusti. Non. Nonostante tante assenze ho tante scelte, anche see farci trovare pronti». VERONA – «Il Verona è stato aggressivo, ci ha concesso solo la palla lunga, dovevamo esser più bravi a giocare più dal basso, siamo stati poco dinamici e troppo lontani da Olivier, quando il Verona è calato come è normale che fosse siamo riusciti a fare il nostro ...

