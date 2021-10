Matrimonio e secondo figlio per Manuela Arcuri che confida i suoi desideri (Di sabato 16 ottobre 2021) Manuela Arcuri ha sposato il suo compagno a Las Vegas ma a Verissimo confida che desidera un Matrimonio anche in Italia. Manuela e Giovanni stanno insieme da 10 anni, si sono sposati dopo due anni ma non hanno convalidato le nozze in Italia. La Arcuri attende la proposta di suo marito, lo desidera per la sua famiglia, per gli amici ma soprattutto per il figlio. A Mattia ha già detto che se un girono si sposeranno lui porterà le fedi a mamma e papà. La fiducia è tutto per loro due, è alla base del loro rapporto: “Non esiste quella gelosia possessiva che secondo me rovina un rapporto e quindi siamo di base amici il nostro legame è nato sull’amicizia perché è nato così poi ci simo fidanzati però quel rapporto è rimasto”. Manuela ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 16 ottobre 2021)ha sposato il suo compagno a Las Vegas ma a Verissimoche desidera unanche in Italia.e Giovanni stanno insieme da 10 anni, si sono sposati dopo due anni ma non hanno convalidato le nozze in Italia. Laattende la proposta di suo marito, lo desidera per la sua famiglia, per gli amici ma soprattutto per il. A Mattia ha già detto che se un girono si sposeranno lui porterà le fedi a mamma e papà. La fiducia è tutto per loro due, è alla base del loro rapporto: “Non esiste quella gelosia possessiva cheme rovina un rapporto e quindi siamo di base amici il nostro legame è nato sull’amicizia perché è nato così poi ci simo fidanzati però quel rapporto è rimasto”....

