Masters1000 Indian Wells, un tennis senza padrone senza Djokovic, Federer e Nadal. In semifinale 4 outsider (Di sabato 16 ottobre 2021) Il mondo del tennis sta entrando in una nuova fase della sua storia. Con la carriera di Roger Federer vicina alla sua conclusione, con Rafael Nadal costretto spesso a restare fermo ai box per vari acciacchi e con un Novak Djokovic ancora scosso dalla mancata realizzazione del Grande Slam, il Masters 1000 di Indian Wells ha confermato che di certezze a livello ATP ce ne sono poche e che le sorprese di certo non mancano. Il torneo californiano è arrivato alle semifinali, dove i protagonisti sono assolutamente degli outsider. Nella parte alta ci sono Grigor Dimitrov e Cameron Norrie, mentre nella parte bassa si affronteranno Nikoloz Basilashvili e Taylor Fritz. Solamente il bulgaro ha raggiunto già in passato questo traguardo, mentre gli altre sono totalmente esordienti a ...

