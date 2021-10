Linciato il "vampiro" che beveva sangue delle vittime

Advertising

Un serial killer keniota noto come " il" è statodalla folla due giorni dopo essere sfuggito alla polizia. La vittima si chiamava Masten Wanjala, di 20 anni di età, ed era scappato mercoledì dalla custodia delle forze dell'...Per ingannare le sue vittime e portarle in aree isolate, si presentava come un allenatore di calcio, Masten Wanjala era stato arrestato nella capitale keniana lo scorso luglio, dopo aver ammesso di ...In Kenya un 20enne era sotto processo per almeno dieci infanticidi ed era fuggito mercoledì dalla custodia di polizia ...In Kenya un 20enne era sotto processo per almeno dieci infanticidi ed era fuggito mercoledì dalla custodia di polizia ...