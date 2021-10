Legends of Tomorrow: in un video riassunti 100 episodi in 100 secondi (Di sabato 16 ottobre 2021) Un video condiviso durante il DC FanDome riepiloga 100 episodi di Legends of Tomorrow in soli 100 secondi, regalando anche qualche anticipazione. Legends of Tomorrow arriverà a quota 100 episodi e il DC FanDome ha regalato un epico video in cui vengono riassunti in soli 100 secondi. Il filmato regala anche qualche breve scena della puntata che celebrerà l'importante traguardo e che è stato diretto dall'attrice Caity Lotz. La centesima puntata di Legends of Tomorrow, intitolata wvrdr error 100 not found., vedrà nuovamente coinvolti personaggi come Hawkman (Falk Hentschel), Rip Hunter (Arthur Darvill), Professor Martin Stein (Victor Garber), Jefferson "Jax" Jackson (Franz ... Leggi su movieplayer (Di sabato 16 ottobre 2021) Uncondiviso durante il DC FanDome riepiloga 100diofin soli 100, regalando anche qualche anticipazione.ofarriverà a quota 100e il DC FanDome ha regalato un epicoin cui vengonoin soli 100. Il filmato regala anche qualche breve scena della puntata che celebrerà l'importante traguardo e che è stato diretto dall'attrice Caity Lotz. La centesima puntata diof, intitolata wvrdr error 100 not found., vedrà nuovamente coinvolti personaggi come Hawkman (Falk Hentschel), Rip Hunter (Arthur Darvill), Professor Martin Stein (Victor Garber), Jefferson "Jax" Jackson (Franz ...

