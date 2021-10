Le labbra di Francesca Neri piene di cicatrici | spiega il motivo

(Di sabato 16 ottobre 2021) Ledihannoche ha voluto lei perché desiderava togliere le palline di silicone che ormai erano evidenti. Oggi ha capito che deve curarsi in modo diverso, ha paura di perdere la sua bellezza ma ha anche una consapevolezza diversa. La prevenzione, il regime di vita sano,ha più paura di invecchiare che di morire ma ha anche tolto ciò che era artificiale. Alla rivista Oggi ha parlato della sua malattia, del libro che ha scritto per raccontare tutto il suo percorso, della paura di perdere suo figlio Rocco, e anche delle sue. E’ sempre bellissima e adesso che ha tolto il silicone dallelo è ancora di più ma sono rimaste le, forse quelle le ricorderanno per sempre la ...

Neri e le cicatrici sulle: le parole dell'attriceNeri ha voluto spiegare il motivo per il quale sulle suesiano ora presenti così tante cicatrici. Al settimanale ...'Oggi mi curo da dentro', ha spiegato l'attrice, che da tempo combatte con una malattia, la cistite interstiziale cronica, che le ha cambiato la ...Le labbra di Francesca Neri hanno cicatrici che ha voluto lei perché desiderava togliere le palline di silicone che ormai erano evidenti. Oggi ha capito che deve curarsi in modo diverso, ha paura di p ...Francesca Neri ha confessato come mai ha delle cicatrici sulle labbra. L'attrice non ha ormai più filtri ed è decisa a raccontarsi.