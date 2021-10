Lazio Inter 0-0 LIVE: si parte all’Olimpico, fischia Irrati (Di sabato 16 ottobre 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per l’8ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Lazio e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Olimpico”, Lazio e Inter si affrontano nel match valido per l’8ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Lazio Inter 0-0 MOVIOLA 1? Si parte – Tutto pronto all’Olimpico, Irrati fischia il via 2? Primo squillo Inter – Dzeko di testa prova a sorprendere Reina sul secondo palo, la palla finisce alta Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Lazio Inter 0-0: risultato e tabellino Lazio (4-3-3) – Reina; Marusic, Luiz Felipe, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per l’8ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Olimpico”,si affrontano nel match valido per l’8ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Si– Tutto prontoil via 2? Primo squillo– Dzeko di testa prova a sorprendere Reina sul secondo palo, la palla finisce alta Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(4-3-3) – Reina; Marusic, Luiz Felipe, ...

Advertising

23_Frog : Pre Lazio-Inter ????? #ForzaInter #Inter #LazioInter #Training - Inter : ?? | MATCH #LazioInter, dove vederla in tv ?? - GoalItalia : 200 goal in carriera ?? Idolo di Inter, Lazio e Bologna ?? Semplicemente El Jardinero ????? Julio Ricardo #Cruz compi… - m_m_raj : Lazio-Inter - LucasParlay : Serie A ?????? Lazio vs Inter Milan Inter Milan ML (+125) 1U -