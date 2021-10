La stampa estera boccia Draghi sul green pass: “Misure degne di una democrazia?” (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma, 16 ott – Per il 95 per cento della nostra stampa è «Supermario». Per tutti gli altri, invece, è semplicemente Mario Draghi. La divinizzazione tutta italiana del semidio catapultato dalla Bce a Palazzo Chigi, infatti, non sembra essere avvenuta ad altre latitudini. E così, mentre i media più filogovernativi degli ultimi decenni tessono elogi su elogi al presidente del Consiglio, la stampa estera mette Draghi dietro la lavagna. Il motivo? Le Misure draconiane sul green pass volute dal «liquidatore» (Cossiga dixit) non convincono. Neanche un po’. «La prima volta per una democrazia occidentale» Di contro all’unanimismo che regna nelle redazioni nostrane, ci ha pensato la Verità a fare una gustosa raccolta di articoli della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma, 16 ott – Per il 95 per cento della nostraè «Supermario». Per tutti gli altri, invece, è semplicemente Mario. La divinizzazione tutta italiana del semidio catapultato dalla Bce a Palazzo Chigi, infatti, non sembra essere avvenuta ad altre latitudini. E così, mentre i media più filogovernativi degli ultimi decenni tessono elogi su elogi al presidente del Consiglio, lamettedietro la lavagna. Il motivo? Ledraconiane sulvolute dal «liquidatore» (Cossiga dixit) non convincono. Neanche un po’. «La prima volta per unaoccidentale» Di contro all’unanimismo che regna nelle redazioni nostrane, ci ha pensato la Verità a fare una gustosa raccolta di articoli della ...

Advertising

ClaudioNY77 : RT @IlPrimatoN: La stessa domanda che si pongono in tanti anche da noi (ma sui media italiani non si può dire) - daniele19921 : RT @aresbi3: La stampa estera sta ridicolizzando il nostro governo dei peggiori, come è giusto che sia. - AlexTheModLife : RT @convivioblog: Il nuovo mantra dei cretini è che la stampa estera ora grida alla svolta autoritaria dell'Italia. - AnnaTagliafierr : RT @ArditoAspetto: Costretti a retwittare la stampa estera. Come nelle peggiori dittature del pianeta. - cpetacci : RT @IlPrimatoN: La stessa domanda che si pongono in tanti anche da noi (ma sui media italiani non si può dire) -