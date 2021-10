"I tamponi vanno pagati", dicono i lavoratori in piazza con la Cgil (Di sabato 16 ottobre 2021) "Per principio è giusto che un cittadino paghi il tampone, però andrebbero calmierati i prezzi". In piazza San Giovanni, alla manifestazione indetta dai sindacati per rispondere all'aggressione squadrista di sabato scorso guidata da Forza Nuova, durante la manifestazione no green pass, sono in molti a pensare che è giusto pagare di tasca propria il test antigenico se non ci si vuole vaccinare. "Chi non si vaccina dovrebbe pagare pure il ricovero in ospedale", ci dice uno dei manifestanti. Qualche dubbio invece emerge parlando dello scioglimento di Forza Nuova. Mentre dal palco i segretari generali di Cigl, Cisl e Uil chiedono senza indugi al governo di chiudere tutti i movimenti neofascisci e neonazisti, in piazza alcuni manifestanti invitano alla prudenza. "Potrebbe essere pericoloso dare troppa evidenza a questo gruppo sciogliendolo", ci dice una ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 16 ottobre 2021) "Per principio è giusto che un cittadino paghi il tampone, però andrebbero calmierati i prezzi". InSan Giovanni, alla manifestazione indetta dai sindacati per rispondere all'aggressione squadrista di sabato scorso guidata da Forza Nuova, durante la manifestazione no green pass, sono in molti a pensare che è giusto pagare di tasca propria il test antigenico se non ci si vuole vaccinare. "Chi non si vaccina dovrebbe pagare pure il ricovero in ospedale", ci dice uno dei manifestanti. Qualche dubbio invece emerge parlando dello scioglimento di Forza Nuova. Mentre dal palco i segretari generali di Cigl, Cisl e Uil chiedono senza indugi al governo di chiudere tutti i movimenti neofascisci e neonazisti, inalcuni manifestanti invitano alla prudenza. "Potrebbe essere pericoloso dare troppa evidenza a questo gruppo sciogliendolo", ci dice una ...

