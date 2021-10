Gualtieri contro Michetti. Dalla sfida di Roma passano i destini di Letta e Meloni (Di sabato 16 ottobre 2021) L'ultima immagine della campagna elettorale è il dibattito tv, con tanto di dream team sulla Romanità: Roberto Gualtieri si porterebbe in giunta Fabiola Gianotti ("Una grande scienziata che potrebbe darci una mano") ed Elodie ("Una bravissima cantante che darebbe spazio ai giovani"); Enrico Michetti invece, senza nulla togliere "ad Ottaviano Augusto, il più grande imperatore della storia", non saprebbe rinunciare "alla competenza di Giulio Andreotti" e "all'immagine della Sora Lella". Due mondi a confronto, che oggi si giocheranno la partita finale per Roma. Sono stati mesi logoranti da entrambe le parti - la candidatura sul filo dell'equilibrio fra Raggi e Calenda per l'ex ministro dem, dopo il no di Zingaretti; quella in extremis e a suon di gaffe per il pupillo di Giorgia Meloni -, culminati nel ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 16 ottobre 2021) L'ultima immagine della campagna elettorale è il dibattito tv, con tanto di dream team sullanità: Robertosi porterebbe in giunta Fabiola Gianotti ("Una grande scienziata che potrebbe darci una mano") ed Elodie ("Una bravissima cantante che darebbe spazio ai giovani"); Enricoinvece, senza nulla togliere "ad Ottaviano Augusto, il più grande imperatore della storia", non saprebbe rinunciare "alla competenza di Giulio Andreotti" e "all'immagine della Sora Lella". Due mondi a confronto, che oggi si giocheranno la partita finale per. Sono stati mesi logoranti da entrambe le parti - la candidatura sul filo dell'equilibrio fra Raggi e Calenda per l'ex ministro dem, dopo il no di Zingaretti; quella in extremis e a suon di gaffe per il pupillo di Giorgia-, culminati nel ...

