Google e gli attacchi hacker dall’Iran ai cittadini Usa (Di sabato 16 ottobre 2021) Un recente post sul blog del Threat Analysis Group di Google ha comunicato nel dettaglio i metodi che un gruppo di hacker iraniano noto come APT35 utilizza per colpire in particolare i cittadini americani. APT35, che opera anche come Ajax Security team, Charming Kitten e Phosphorus, ha preso di mira politici, ONG, istituzioni governative, giornalisti e università dal 2017. Il gruppo ha anche cercato di colpire lo staff della campagna elettorale dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante le elezioni del 2020. È quanto si legge sul sito notebookcheck.it. LEGGI ANCHE –> Anonymous fa trapelare i dati hackerati dei repubblicani del Texas come protesta contro la legge anti aborto Tra i molti metodi che APT35 utilizza, i più comuni sono gli attacchi di phishing utilizzando link dannosi. Ad ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 16 ottobre 2021) Un recente post sul blog del Threat Analysis Group diha comunicato nel dettaglio i metodi che un gruppo diiraniano noto come APT35 utilizza per colpire in particolare iamericani. APT35, che opera anche come Ajax Security team, Charming Kitten e Phosphorus, ha preso di mira politici, ONG, istituzioni governative, giornalisti e università dal 2017. Il gruppo ha anche cercato di colpire lo staff della campagna elettorale dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante le elezioni del 2020. È quanto si legge sul sito notebookcheck.it. LEGGI ANCHE –> Anonymous fa trapelare i datiati dei repubblicani del Texas come protesta contro la legge anti aborto Tra i molti metodi che APT35 utilizza, i più comuni sono glidi phishing utilizzando link dannosi. Ad ...

