Cgil, decine di migliaia di persone in piazza a Roma: «Questa è la nuova Resistenza» – Il video (Di sabato 16 ottobre 2021) «Non è una piazza di parte. Questa è una manifestazione che difende i diritti di tutti». Parola del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, alla manifestazione nazionale organizzata da Cgil, Cisl e Uil a Roma. In piazza al grido di «Mai più fascismi: per il lavoro, la partecipazione, la democrazia», dopo l'assalto di sabato scorso alla sede della Cgil considerato un attacco a tutto il sindacato confederale, al mondo del lavoro e alla democrazia. Le stime parlano di 10mila manifestanti in corteo – l'appuntamento per i pullman e i treni da tutta Italia era stamattina all'Esquilino – e 50mila in piazza San Giovanni.

