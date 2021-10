Castillejo: “Le lacrime? Ieri non mi voleva nemmeno mia mamma. Oggi esulto” (Di sabato 16 ottobre 2021) Samu Castillejo è intervenuto a Milan Tv nel post partita della gara giocata questa sera contro il Verona. Le sue parole, riportate da MilanNews24.com: Sulle lacrime a fine gara“Le mie lacrime dicono tutto per il periodo che ho passato e che sto passando. Sono un ragazzo a cui piace lasciare l’anima in campo. Grazie alla mia famiglia, agli amici e a dio sono riuscito. Ieri non mi voleva neanche mia mamma e Oggi posso esultare con i tifosi a casa mia“. Sulla sua rinascita“A volte non dipende da un singolo ma da tante altre cose. Il cuore e l’anima l’ho messa sempre ogni volta che ho giocato per questa squadra. Sono contento per me e la mia famiglia che hanno vissuto questo periodo difficile con me. Sono molto contento per aver vinto questa partita e aver dimostrato la ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 ottobre 2021) Samuè intervenuto a Milan Tv nel post partita della gara giocata questa sera contro il Verona. Le sue parole, riportate da MilanNews24.com: Sullea fine gara“Le miedicono tutto per il periodo che ho passato e che sto passando. Sono un ragazzo a cui piace lasciare l’anima in campo. Grazie alla mia famiglia, agli amici e a dio sono riuscito.non mineanche miaposso esultare con i tifosi a casa mia“. Sulla sua rinascita“A volte non dipende da un singolo ma da tante altre cose. Il cuore e l’anima l’ho messa sempre ogni volta che ho giocato per questa squadra. Sono contento per me e la mia famiglia che hanno vissuto questo periodo difficile con me. Sono molto contento per aver vinto questa partita e aver dimostrato la ...

Advertising

AntoVitiello : #Castillejo: 'Le mie lacrime dicono tutto per il periodo che ho passato e che sto passando. Sono un ragazzo a cui p… - PBPcalcio : Un applauso enorme per #Castillejo e le sue lacrime parlano da sole. Ormai in disparte, massacrato di insulti e cat… - CB_Ignoranza : Non era riuscito a trovare una squadra e alcuni 'tifosi' lo avevano insultato sui social tanto da costringerlo a di… - gb46290720 : RT @DiMarzio: #Castillejo racconta cosa c'è dietro a quelle lacrime alla fine di #MilanVerona - LukeFenek : RT @PBPcalcio: Un applauso enorme per #Castillejo e le sue lacrime parlano da sole. Ormai in disparte, massacrato di insulti e cattiverie,… -