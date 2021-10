Brescia | parte colpo di fucile | padre uccide figlia di 15 anni

Advertising

Il Sussidiario.net

Il Sussidiario.net - Un padre ha ucciso la figlia 15enne con un colpo di fucile che sarebbe partito inavvertitamente. È accaduto a San Felice del Benaco, in provincia di Brescia. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo, 57 anni con un passato da assessore in paese, aveva in mano il fucile e lo stava mostrando ai parenti quando è partito un colpo che ha raggiunto la figlia. Sul caso indagano i carabinieri di Brescia che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Un padre ha ucciso la figlia di 15 anni con un colpo di fucile che sarebbe partito inavvertitamente. È accaduto a San Felice del Benaco, in provincia di Brescia.