Atelier Montez espone opere create in lockdown

(Di sabato 16 ottobre 2021) Apre oggi, sabato 16 ottobre, dalle 18 alle 20, all’di Roma “Be**pArt”. La mostra collettiva d’arte più grande di semprele prime 30milainedite prodotte da 1000 artisti in smartworking durante la pandemia. Pandemia e spettacolo: le nuove linee del Governo Cosa presentaalla mostra “Be**pArt”? La collezione continuerà a crescere almeno finché non sarà

Advertising

OltreleColonne : Apre a Roma presso Atelier Montez “Be**pART, la collettiva più grande di sempre” - uozzart : Si chiama ARTUP srl la startup innovativa di Atelier Montez per rivoluzionare i processi di fruizione dell’arte con… -

Ultime Notizie dalla rete : Atelier Montez

ExPartibus

Collaborazioni:(con Gio', l'ideatore e organizzatore di BePart la piu' grande mostra al mondo mai realizzata), Biennale MarteLive , Impossibile News, Yes Art Italy, Ex Garage ...Molte le collaborazioni ed i gemellaggi a livello nazionale:(con Gio', l'ideatore e organizzatore di BePart la piu' grande mostra al mondo mai realizzata), Biennale MarteLive , ...Si chiama “ARTUP srl" la startup innovativa di Atelier Montez per rivoluzionare i processi di fruizione dell’arte contemporanea.Si aprirà sabato 16 ottobre, presso Atelier Montez, via di Pietralata, 147/A, Roma, ‘Be**pArt – la mostra collettiva d’arte più grande di sempre’. Già esposte le prime 30mila opere inedite prodotte da ...