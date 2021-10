Appuntamenti e riprese

Leggi su linkiesta

(Di sabato 16 ottobre 2021) Per questa settimana permetteteci una newsletter di servizio, le riflessioni le abbiamo fatte e sapete già perché detestiamo i buffet all you can eat. Se non avete riflettuto a sufficienza su cosa, quanto e come nutrirvi sapete dove cercarci. Ma proprio per evitare i luoghi e i prodotti insani, dobbiamo imparare a mangiare meglio, e gliche ci aiutano nel costruirci una cultura enogastronomica sono da premiare. Da domani a Milano c’è Milano Golosa, che per stare al passo coi tempi propone una edizione all’aperto, a ingressi scaglionati e con la possibilità di vivere l’esperienza della consegna a domicilio anche nella dimensione della manifestazione. Il pubblico può registrarsi qui. Il delivery è parte integrante di questa edizione di Milano Golosa, perché la kermesse ospita la prima edizione di Thelivery Awards, il premio riservato ai ristoranti delivery ...