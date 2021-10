“Abolite il voto social”, la proposta a Tale e Quale Show: preferenze a Pierpaolo Pretelli nel mirino? (Di sabato 16 ottobre 2021) Tra le novità di quest’anno introdotte nel varietà di Carlo Conti, Tale e Quale Show, c’è il voto social che sembrerebbe favorire, settimana dopo settimana, soprattutto i concorrenti che godono di un supporto molto ampio online. A finire nel mirino c’è soprattutto Pierpaolo Pretelli, ampiamente premiato dal suo grande e fedele esercito di fan. voto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 16 ottobre 2021) Tra le novità di quest’anno introdotte nel varietà di Carlo Conti,, c’è ilche sembrerebbe favorire, settimana dopo settimana, soprattutto i concorrenti che godono di un supporto molto ampio online. A finire nelc’è soprattutto, ampiamente premiato dal suo grande e fedele esercito di fan.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : “Abolite il voto social”, la proposta a Tale e Quale Show: preferenze a Pierpaolo Pretelli nel mirino?… - DanielaRosa_04 : @taleequaleshow @RaiPlay Si ma abolite il Voto Social !!! - deniols89 : Però davvero @taleequaleshow, ABOLITE IL VOTO SOCIAL. Che sia per Pretelli, Ciro, Izzo, chiunque: votare per partit… - Giovann57242757 : @taleequaleshow @pierpaolopretel No doveva vincere Dennis Fantina! Abolite il voto web altrimenti i voti andranno sempre agli stessi! - Madrili2 : RT @Raffy1380: @taleequaleshow @pierpaolopretel No. Abolite il voto web perché penalizza chi non ha grosse fanbase. I voti vanno sempre all… -