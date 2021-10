Vanessa Incontrada drastica: la decisione dopo il Tapiro di Striscia la Notizia ad Ambra Angiolini (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il Tapiro consegnato ad Ambra Angiolini nei giorni scorsi fa ancora discutere. In breve, mercoledì scorso la conduttrice e attrice ha ricevuto da Valerio Staffelli la famosa statuetta di Striscia la Notizia non per una gaffe o errore clamoroso come spesso accade, ma semplicemente per la rottura con Massimiliano Allegri, secondo alcune indiscrezioni scomparso dalla sua vita, forse addirittura per un tradimento. A lanciare il servizio e poi commentarlo i nuovi conduttori del tg satirico di Canale 5, Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, ma già pochi minuti dopo in tanti hanno attaccato il programma: “Perché non consegnarlo ad Allegri, visto che è lui che l’ha tradita?”, uno dei messaggi più ricorrenti. Ed è arrivato puntuale anche il commento della ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ilconsegnato adnei giorni scorsi fa ancora discutere. In breve, mercoledì scorso la conduttrice e attrice ha ricevuto da Valerio Staffelli la famosa statuetta dilanon per una gaffe o errore clamoroso come spesso accade, ma semplicemente per la rottura con Massimiliano Allegri, secondo alcune indiscrezioni scomparso dalla sua vita, forse addirittura per un tradimento. A lanciare il servizio e poi commentarlo i nuovi conduttori del tg satirico di Canale 5, Alessandro Siani e, ma già pochi minutiin tanti hanno attaccato il programma: “Perché non consegnarlo ad Allegri, visto che è lui che l’ha tradita?”, uno dei messaggi più ricorrenti. Ed è arrivato puntuale anche il commento della ...

stanzaselvaggia : Che brutto il tapiro ad Ambra ieri. E che brutte le risate di Vanessa Incontrada. - pesec72752 : RT @PocoFirstLady: Carezzine per Vanessa Incontrada che da anni ci insegna a non ridere e deridere il corpo delle donne, le corna invece sì. - BaritaliaNews : Vanessa Incontrada, dopo il servizio di Striscia su Ambra, massacrata sui social e lei è costretta a … - BaritaliaNews : Selvaggia Lucarelli al veleno contro Vanessa Incontrada: “Potevi evitare di …” - markkaltagiron : RT @chitrio: A Vanessa Incontrada faceva male quando le davano della buciona e chiedeva solidarietà ma non si fa problemi a ridere delle co… -