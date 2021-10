Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 15/10/21 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Fortuna che l’attesa del piacere dell’emozione furibonda è essa stessa il piacere un’emozione furibonda, perché a ‘sto giro mi sa che ci dobbiamo accontentare. Io me lo sentivo che la nostra sete di trash stavolta non sarebbe stata soddisfatta, le anticipazioni erano troppo blande perché lo fosse, ed infatti la tanto attesa cacciata di Joele Milan dal trono è stata un sonoro buco nell’acqua. Almeno per chi bramava l’ira Mariana, ecco. Mai vista la Sanguinaria più calma di oggi, nel botolare qualcuno, oh. Non solo “Se vi piacete è lo scopo del programma“, ma anche “Se a Joele piace Ilaria ed a Ilaria piace Joele a me va benissimo!” e persino “Abbiamo ragione un po’ tutti: voi a trasgredire le regole se volete sentirvi, e noi a dire che questo trono non può andare avanti perché sarebbe una presa in giro“. Con una chiusa ancora più zen: “Nessuna figura e nessun problema, ragazzi. I ... Leggi su isaechia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Fortuna che l’attesa del piacere dell’emozione furibonda è essa stessa il piacere un’emozione furibonda, perché a ‘sto giro mi sa che ci dobbiamo accontentare. Io me lo sentivo che la nostra sete di trash stavolta non sarebbe stata soddisfatta, le anticipazioni erano troppo blande perché lo fosse, ed infatti la tanto attesa cacciata di Joele Milan dal trono è stata un sonoro buco nell’acqua. Almeno per chi bramava l’ira Mariana, ecco. Mai vista la Sanguinaria più calma di oggi, nel botolare qualcuno, oh. Non solo “Se vi piacete è lo scopo del programma“, ma anche “Se a Joele piace Ilaria ed a Ilaria piace Joele a me va benissimo!” e persino “Abbiamo ragione un po’ tutti: voi a trasgredire le regole se volete sentirvi, e noi a dire che questo trono non può andare avanti perché sarebbe una presa in giro“. Con una chiusa ancora più zen: “Nessuna figura e nessun problema, ragazzi. I ...

Advertising

trash_italiano : Ilaria che magari sperava di diventare la nuova GDL e invece per sempre nei risultati di ricerca su Google alla voc… - marattin : Se la (assurda) polemica è che @elenabonetti ha nominato solo le donne (perché quello in quel momento le era stato… - Einaudieditore : Al #SalTo21 Chimamanda Ngozi Adichie dice che spesso gli uomini leggono libri scritti da uomini, mentre le donne le… - flc_crea : RT @EsterP8: Su ogni foglio il nome di 30 persone uomini donne bambini deportati dal Ghetto di Roma il 16 Ottobre 1943 ! Mai dimenticare ch… - wimganz : RT @marattin: Se la (assurda) polemica è che @elenabonetti ha nominato solo le donne (perché quello in quel momento le era stato chiesto, s… -