Ufficiale | Paraguay | esonerato Berizzo

Advertising

sportli26181512 : #Paraguay, ufficiale l'esonero del ct #Berizzo: Fatale per l'allenatore argentino il pesante ko a La Paz contro la… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Paraguay

Corriere dello Sport

ASUNCION () - È terminata l'avventura di Eduardo Berizzo sulla panchina del. L'esonero del commissario tecnico argentino è avvenuto dopo lo 0 - 4 incassato a La Paz contro la Bolivia in un match valido per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali del 2022.Commenta per primo Ilha deciso di esonerare il commissario tecnico della nazionale Eduardo Berizzo , al timone della selezione sudamericana dal 2019. Fatale per l'allenatore il pesante k.o. rimediato nella ...L'attaccante nerazzurro, impegnato con l'Argentina, è ora a riposo. Nelle ultime ore è arrivato il responso dello staff medico ...Il Venezia ha comunicato ufficialmente l'acquisto del portiere argentino Sergio Romero, potrebbe debuttare con la Fiorentina ...