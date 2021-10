Torna la Casa del Sorriso per ospitare i familiari dei degenti ospedalieri fuori sede (Di venerdì 15 ottobre 2021) “La Casa del Sorriso” sabato 16 presenterà un evento di straordinario dedicato alla rinascita dell’unica struttura nel meridione d’Italia destinata all’accoglienza dei familiari dei degenti ospedalieri gravi fuori sede. Importante appuntamento per sabato 16 ottobre alle ore 11, quando, con lo slogan Riaffaciamoci alla vita, “La Casa del Sorriso” presenterà le sue ultime grandi novità. Per Leggi su 2anews (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Ladel” sabato 16 presenterà un evento di straordinario dedicato alla rinascita dell’unica struttura nel meridione d’Italia destinata all’accoglienza deideigravi. Importante appuntamento per sabato 16 ottobre alle ore 11, quando, con lo slogan Riaffaciamoci alla vita, “Ladel” presenterà le sue ultime grandi novità. Per

Advertising

fattoquotidiano : Lucca, 63enne malato di Covid torna a casa dopo 208 giorni in ospedale: “È stato terribile. I No vax? Li porterei i… - arcocielo : RT @fattoquotidiano: Lucca, 63enne malato di Covid torna a casa dopo 208 giorni in ospedale: “È stato terribile. I No vax? Li porterei in r… - NonEroEssie : E punto cazzo. Si torna a casa raga - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Continua il successo de “La casa nella prateria”: lutti e abusi di droga e alcol, com... - kliwpadra : RT @facciinaTriste: perché si torna sempre dove si è stati bene, il termosifone vicino alla macchinetta è il posto che definisco casa -

Ultime Notizie dalla rete : Torna Casa Alessandro Venturelli/ Due nuove testimonianze, la mamma Roberta: 'Fategli una foto' Si torna a parlare di Alessandro Venturelli a Storie Italiane , il giovane ventenne sparito da Sassuolo ... "Ieri dopo la nostra diretta una signora di una certa età ha lasciato la sua casa ed è venuta ...

Libano: torna la violenza, a Beirut guerriglia urbana e sei vittime Tra i sei morti, quattro manifestanti e una 24enne colpita alla testa in casa. Grande panico tra i civili e gli alunni nelle scuole, rimasti bloccati nel fuoco incrociato. Le accuse tra le due parti ...

Torna a casa il pappagallo smarrito I forestali trovano il proprietario LA NAZIONE Empoli-Atalanta, viabilità nella zona sportiva Si consiglia l’arrivo in anticipo per agevolare i controlli ai varchi d’ingresso. Le informazioni per residenti e ospiti. Via Olimpiadi chiusa dalle 11 ...

Gf Vip 6: il padre di Manuel Bortuzzo torna all’attacco su Lulù Selassié definendola “oppressiva” Franco Brotuzzo è tornato a commentare la storia tra il figlio Manuel e Lulù Selassié nella Casa del Grande Fratello Vip: le parole dell'uomo ...

Sia parlare di Alessandro Venturelli a Storie Italiane , il giovane ventenne sparito da Sassuolo ... "Ieri dopo la nostra diretta una signora di una certa età ha lasciato la suaed è venuta ...Tra i sei morti, quattro manifestanti e una 24enne colpita alla testa in. Grande panico tra i civili e gli alunni nelle scuole, rimasti bloccati nel fuoco incrociato. Le accuse tra le due parti ...Si consiglia l’arrivo in anticipo per agevolare i controlli ai varchi d’ingresso. Le informazioni per residenti e ospiti. Via Olimpiadi chiusa dalle 11 ...Franco Brotuzzo è tornato a commentare la storia tra il figlio Manuel e Lulù Selassié nella Casa del Grande Fratello Vip: le parole dell'uomo ...