Spezia-Salernitana, Castori convoca 21 giocatori: out Ribery e Veseli (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sono ventuno i calciatori convocati dal tecnico della Salernitana, Fabrizio Castori per il match di domani in casa dello Spezia. Tra gli assenti Franck Ribery, ma anche Frederic Veseli "non convocato in quanto in attesa del responso del tampone molecolare effettuato al rientro dalla Nazionale". Spazio probabilmente al più classico dei 3-5-2. C'è Gondo, uno dei calciatori in dubbio alla vigilia. Questa la lista: Portieri: Belec, Fiorillo, Russo. Difensori: Aya, Delli Carri, Gagliolo, Gyomber, Jaroszynski, Ranieri, Strandberg. Centrocampisti: M. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Kechrida, Obi, Schiavone, Zortea. Attaccanti: Djuric, Gondo, Simy, Vergani. SportFace.

